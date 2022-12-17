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До Естонії прибули військові з США для спільних навчань

Фото: До Естонії прибули військові з США для спільних навчань (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Цього тижня у військову частину Таара у Виру прибула рота армії США, яка служитиме та проводитиме спільні заняття з естонською 2-ою піхотною бригадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Err.ee.

"Разом із ротою прибув командний пункт батальйону, що дозволяє нам інтегрувати до бригади новий маневрений підрозділ. Завдяки цьому ми зможемо не лише проводити спільні тренування, а й підвищити бойовий потенціал з'єднання", - заявив командир 2-ї піхотної бригади полковник Маті Тікерпуу..

Перекидання американського підрозділу до Естонії дозволить 2-й піхотній бригаді розширити практику взаємодії із союзниками.

"Ми раді можливості служити пліч-о-пліч з нашими союзниками. Ми зможемо обмінятися досвідом, налагодити взаємодію та зміцнити зв'язки", - зазначив командир артилерійської бригади 1-ї піхотної дивізії США полковник Річард Дж. Айкена.

Нагадаємо, Естонія придбала нову партію корейських САУ К9, 10 грудня, до Південного порту Палдіскі прибули шість самохідних артилерійських установок.

Раніше ми писали, що Естонія домовилася з США про купівлю реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сума контракту становить понад 200 млн доларів.

Також в РБК-Україна повідомляли, що в Естонії стартували кібернавчання НАТО Cyber ​​Coalition. Метою навчань, що відбуваються з 28 листопада по 2 грудня, є зміцнення можливостей союзників для захисту свого кіберпростору.

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