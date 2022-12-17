До Естонії прибули військові з США для спільних навчань

"Разом із ротою прибув командний пункт батальйону, що дозволяє нам інтегрувати до бригади новий маневрений підрозділ. Завдяки цьому ми зможемо не лише проводити спільні тренування, а й підвищити бойовий потенціал з'єднання", - заявив командир 2-ї піхотної бригади полковник Маті Тікерпуу..

Перекидання американського підрозділу до Естонії дозволить 2-й піхотній бригаді розширити практику взаємодії із союзниками.

"Ми раді можливості служити пліч-о-пліч з нашими союзниками. Ми зможемо обмінятися досвідом, налагодити взаємодію та зміцнити зв'язки", - зазначив командир артилерійської бригади 1-ї піхотної дивізії США полковник Річард Дж. Айкена.