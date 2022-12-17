В Эстонию прибыли военные из США для совместных учений

"Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, позволяющий нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения", - заявил командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.

Переброска американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками.

"Мы рады возможности служить бок о бок с нашими союзниками. Мы сможем обменяться опытом, наладить взаимодействие и укрепить связи", - отметил командир артиллерийской бригады 1-й пехотной дивизии США полковник Ричард Дж. Айкена.