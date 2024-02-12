В Естонії посилять покарання за трансляцію російських каналів

Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду Естонії отримає право штрафувати за ретрансляцію російського телеконтенту не тільки в готелях, а й у будинках опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Згідно із законодавством Естонії про медіапослуги, регулятор зможе видавати припис про припинення ретрансляції аудіовізуального медіасервісу, якщо це завдає шкоди здоров'ю населення і безпеці суспільства, зокрема державній безпеці та обороні, або становить серйозну загрозу безпеці суспільства.

Зміни законодавства

У проекті поправок до закону про медіапослуги, який перебуває на стадії узгодження, йдеться про те, що Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду отримав кілька повідомлень про заклади сфери розміщення, які дозволяють у своїх приміщеннях перегляд телепрограм, обмежених забороною.

Відповідно до закону, ретранслятором аудіовізуальної медіапослуги може вважатися компанія електронних комунікацій, а не компанія з розміщення або, наприклад, торговельний центр, що дозволяє дивитися у своїх приміщеннях телевізійні програми, які транслюються за допомогою супутникової антени, а в прикордонних районах - звичайної антени.

Російські телеканали показують у будинках піклування

У проекті поправок до закону як рішення пропонується наділити Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду правом виносити припис про припинення надання медіапослуги підприємству сфери розміщення або іншому оператору громадського місця, що надає можливість дивитися телеканал з обмеженим доступом.

До Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду також надходила інформація про те, що канали з обмеженим доступом транслюються, наприклад, у будинках піклування, які не є відкритими громадськими місцями.

У зв'язку з цим, у проекті йдеться не лише про підприємства розміщення, а про місця, відкриті для широкого загалу, і про місця, які, хоча й не відкриті для широкого загалу, але в них перебуває невизначена кількість людей, які не належать до однієї сім'ї та найближчого кола знайомих.

Відносини Естонії та Росії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур днями заявив, що країна продовжить будувати лінію оборони на кордоні з Росією, попри заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито відсутності намірів нападати на країни НАТО.

Також Естонія заборонила в'їзд російській співачці Клавдії Високовій, відомій під псевдонімом Клава Кока. Їй скасували концерт у Таллінні.

І ще влада Естонії закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. Москва почала ремонт прикордонного пункту зі свого боку, однак пропускає автотранспорт, попри закриття кордону.