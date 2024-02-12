В Эстонии ужесточат наказание за трансляцию российских каналов

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии получит право штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента не только в отелях, но и в домах опеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Согласно законодательству Эстонии о медиауслугах, регулятор сможет выдавать предписание о прекращении ретрансляции аудиовизуального медиасервиса, если это наносит вред здоровью населения и безопасности общества, в частности государственной безопасности и обороне, или представляет серьезную угрозу безопасности общества.

Изменения законодательства

В проекте поправок к закону о медиауслугах, который находится на стадии согласования, говорится о том, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получил несколько сообщений о заведениях сферы размещения, которые позволяют в своих помещениях просмотр телепрограмм, ограниченных запретом.

Согласно закону, ретранслятором аудиовизуальной медиауслуги может считаться компания электронных коммуникаций, а не компания по размещению или, например, торговый центр, позволяющий смотреть в своих помещениях телевизионные программы, которые транслируются с помощью спутниковой антенны, а в приграничных районах - обычной антенны.

Российские телеканалы показывают в домах попечительства

В проекте поправок к закону в качестве решения предлагается наделить Департамент защиты прав потребителей и технического надзора правом выносить предписание о прекращении предоставления медиауслуги предприятию сферы размещения или другому оператору общественного места, предоставляющему возможность смотреть телеканал с ограниченным доступом.

В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора также поступала информация о том, что каналы с ограниченным доступом транслируются, например, в домах опеки, которые не являются открытыми общественными местами.

В связи с этим, в проекте говорится не только о предприятиях размещения, а о местах, открытых для широкой общественности, и о местах, которые, хотя и не открыты для широкой общественности, но в них находится неопределенное количество людей, которые не относятся к одной семье и ближайшему кругу знакомых.

Отношения Эстонии и России

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на днях заявил, что страна продолжит строить линию обороны на границе с Россией, несмотря на заявление российского диктатора Владимира Путина относительно якобы отсутствия намерений нападать на страны НАТО.

Также Эстония запретила въезд российской певице Клавдии Высокой, известной под псевдонимом Клава Кока. Ей отменили концерт в Таллинне.

И еще власти Эстонии закрыли пограничный переход с Россией для автомобилей. Москва начала ремонт пограничного пункта со своей стороны, однако пропускает автотранспорт, несмотря на закрытие границы.