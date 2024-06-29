В Естонії обрали наступника Каллас. Вона замінить Борреля в ЄС

В Естонії висунули кандидата на посаду глави уряду. Попередній прем'єр-міністр Естонія Кая Каллас очолить європейську дипломатію замість Жозепа Борреля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Естонська Партія реформ ухвалила одноголосне рішення висунути Крістена Міхала кандидатом на посаду прем'єр-міністра замість Каллас. Міхал раніше очолював міністерство клімату. Він заявив, що для нього є пріоритетом безпека громадян Естонії.
Керівництво партії також узгодило склад делегації для коаліційних переговорів, до якої увійдуть Крістен Міхал, міністр оборони, міністр закордонних справ, члени парламенту, міністр соцзахисту, мер міста Тарт і голова бюро прем'єр-міністра.
"Чим швидше ми досягнемо ясності в питанні оновлення коаліційного договору, тим краще буде для Естонії", - заявив Крістен Міхал.
Лідери ЄС погодили кандидатури на заміну керівництва ключових європейських органів. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн збереже посаду президента Єврокомісії, а очільником Євроради стане експрем'єр Португалії Антоніу Кошта.
Головним дипломатом ЄС обрали прем'єрку Естонії Каю Каллас. Її називають "залізною леді" Естонії та затятою противницею російського диктатора Володимира Путіна. Раніше очолював європейську дипломатію Жозеп Боррель.
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