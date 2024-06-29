В Естонії обрали наступника Каллас. Вона замінить Борреля в ЄС

Естонська Партія реформ ухвалила одноголосне рішення висунути Крістена Міхала кандидатом на посаду прем'єр-міністра замість Каллас. Міхал раніше очолював міністерство клімату. Він заявив, що для нього є пріоритетом безпека громадян Естонії.

Керівництво партії також узгодило склад делегації для коаліційних переговорів, до якої увійдуть Крістен Міхал, міністр оборони, міністр закордонних справ, члени парламенту, міністр соцзахисту, мер міста Тарт і голова бюро прем'єр-міністра.

"Чим швидше ми досягнемо ясності в питанні оновлення коаліційного договору, тим краще буде для Естонії", - заявив Крістен Міхал.