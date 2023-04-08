В Естонії назвали склад нового уряду: хто отримав ключові посади

Сьогодні, 8 квітня, в Естонії визначилися зі складом нового уряду та повідомили хто очолить ключові посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Партія реформ" чинної прем’єрки Каї Каллас, як переможець виборів, отримала найбільше міністерських портфелів.
Нагадаємо, днями ми повідомляли, що "Партія реформ" прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах, цей результат гарантуватиме, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.
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