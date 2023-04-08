В Эстонии назвали состав нового правительства: кто получил ключевые посты

"Партия реформ" действующего премьера Каи Каллас, как победитель выборов, получила больше всего министерских портфелей.













Напомним, на днях мы сообщали, что "Партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах, этот результат будет гарантировать, что Таллинн останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

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