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В Эстонии назвали состав нового правительства: кто получил ключевые посты

Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (flickr.com stenbockimaja)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 апреля, в Эстонии определились с составом нового правительства и сообщили, кто возглавит ключевые должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Партия реформ" действующего премьера Каи Каллас, как победитель выборов, получила больше всего министерских портфелей.

Напомним, на днях мы сообщали, что "Партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах, этот результат будет гарантировать, что Таллинн останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

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Эстония