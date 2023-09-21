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У Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни

Четвер 21 вересня 2023 20:33
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У Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни
Автор: Наталія Кава

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що власники транспортних засобів із російськими номерами мають пів року, щоб вивезти авто з країни.

Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на Postimees.

За його словами, що в'їзд транспортних засобів із російськими номерами заборонено з 13 вересня.

"Однак щодо автомобілів із російськими номерними знаками, які вже перебувають в Естонії, ми не будемо вносити жодних змін до закону, а застосовуватимемо чинні правові норми", - сказав він.

Відтепер усі власники транспортних засобів з російськими номерами мають внести свій автомобіль в естонський реєстр протягом шести місяців, або перевезти його в Росію. При цьому при вивезенні автомобіля потрібно сплатити податок і мито.

"Наприклад, у випадку з автомобілем вартістю 20 000 євро мито становитиме близько двох тисяч євро, а податок з обороту - 4 400 євро", - додав Ляенеметс.

Що цьому передувало

Естонія, Литва та Латвія 13 вересня оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Таким чином у разі прибуття на кордон машини з номерами РФ водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до Росії, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше в Естонії запропонували перереєструвати автомобілі з російськими номерами, які перебувають у країні. Або такі авто пропонують конфіскувати. Але в уряді зазначають, що ще не вирішили, як бути з автомобілями з російською реєстрацією, що знаходяться на території країни, і розглядають різні варіанти.

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