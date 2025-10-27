ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Естонія зробила заяву про членство України в НАТО та присутність іноземних військ

Понеділок 27 жовтня 2025 13:17
UA EN RU
Естонія зробила заяву про членство України в НАТО та присутність іноземних військ Фото: глава МЗС Естоні Маргус Тсахкна (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Естонія рішуче підтримала членство України в НАТО та присутність іноземних військ у країні, зазначивши, що це стане гарантією її безпеки.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Естоні Маргус Тсахкна під час спільної конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Ми дуже чітко висловлюємо свою позицію щодо приєднання України до НАТО. Ми відстоюємо повноправне членство України в НАТО. І цьому не повинні завадити жодні обставини. Це дуже чітко", - зазначив Тсахкна.

Він наголосив, що Естонія була першою країною, яка на урядовому рівні заявила: Україна повинна отримати безпеку у вигляді "чобіт на землі".

За словами міністра, для цього, коли настане припинення вогню, Україні необхідно стати членом НАТО.

"Ми дуже переконані і сподіваємося, що інші союзники по НАТО зрозуміють: якщо потрібні гарантії безпеки, то це членство в НАТО і присутність солдат", - додав Тсахкна.

Допомога від Естонії

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готов зробити внесок у стримувальні сили "Коаліції рішучих", яка формується Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.

Також відомо, що з початку повномасштабної війни Естонія надала Україні військову допомогу на понад 500 млн євро, що становить 1,4% її ВВП і робить країну одним із лідерів світу за масштабом підтримки відносно економіки.

До допомоги увійшли комплекси Javelin, гаубиці, артилерія, міномети, засоби зв’язку, транспорт, протитанкові системи, польові госпіталі, медичне обладнання, засоби захисту та сухпайки.

Крім того, Естонія підготувала понад 1 500 українських військових і спільно з Люксембургом у 2023 році створила ІТ-коаліцію для розбудови безпечної цифрової інфраструктури ЗСУ за стандартами НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Естонія
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію