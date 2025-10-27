Естонія зробила заяву про членство України в НАТО та присутність іноземних військ
Естонія рішуче підтримала членство України в НАТО та присутність іноземних військ у країні, зазначивши, що це стане гарантією її безпеки.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Естоні Маргус Тсахкна під час спільної конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
"Ми дуже чітко висловлюємо свою позицію щодо приєднання України до НАТО. Ми відстоюємо повноправне членство України в НАТО. І цьому не повинні завадити жодні обставини. Це дуже чітко", - зазначив Тсахкна.
Він наголосив, що Естонія була першою країною, яка на урядовому рівні заявила: Україна повинна отримати безпеку у вигляді "чобіт на землі".
За словами міністра, для цього, коли настане припинення вогню, Україні необхідно стати членом НАТО.
"Ми дуже переконані і сподіваємося, що інші союзники по НАТО зрозуміють: якщо потрібні гарантії безпеки, то це членство в НАТО і присутність солдат", - додав Тсахкна.
Допомога від Естонії
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готов зробити внесок у стримувальні сили "Коаліції рішучих", яка формується Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.
Також відомо, що з початку повномасштабної війни Естонія надала Україні військову допомогу на понад 500 млн євро, що становить 1,4% її ВВП і робить країну одним із лідерів світу за масштабом підтримки відносно економіки.
До допомоги увійшли комплекси Javelin, гаубиці, артилерія, міномети, засоби зв’язку, транспорт, протитанкові системи, польові госпіталі, медичне обладнання, засоби захисту та сухпайки.
Крім того, Естонія підготувала понад 1 500 українських військових і спільно з Люксембургом у 2023 році створила ІТ-коаліцію для розбудови безпечної цифрової інфраструктури ЗСУ за стандартами НАТО.