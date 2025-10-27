Эстония сделала заявление о членстве Украины в НАТО и присутствии иностранных войск

Эстония решительно поддержала членство Украины в НАТО и присутствие иностранных войск в стране, отметив, что это станет гарантией ее безопасности.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна во время совместной конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Мы очень четко выражаем свою позицию относительно присоединения Украины к НАТО. Мы отстаиваем полноправное членство Украины в НАТО. И этому не должны помешать никакие обстоятельства. Это очень четко", - отметил Тсахкна.

Он подчеркнул, что Эстония была первой страной, которая на правительственном уровне заявила: Украина должна получить безопасность в виде "сапог на земле".

По словам министра, для этого, когда наступит прекращение огня, Украине необходимо стать членом НАТО.

"Мы очень убеждены и надеемся, что другие союзники по НАТО поймут: если нужны гарантии безопасности, то это членство в НАТО и присутствие солдат", - добавил Тсахкна.