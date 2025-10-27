ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Эстония сделала заявление о членстве Украины в НАТО и присутствии иностранных войск

Понедельник 27 октября 2025 13:17
UA EN RU
Эстония сделала заявление о членстве Украины в НАТО и присутствии иностранных войск Фото: глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Эстония решительно поддержала членство Украины в НАТО и присутствие иностранных войск в стране, отметив, что это станет гарантией ее безопасности.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна во время совместной конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Мы очень четко выражаем свою позицию относительно присоединения Украины к НАТО. Мы отстаиваем полноправное членство Украины в НАТО. И этому не должны помешать никакие обстоятельства. Это очень четко", - отметил Тсахкна.

Он подчеркнул, что Эстония была первой страной, которая на правительственном уровне заявила: Украина должна получить безопасность в виде "сапог на земле".

По словам министра, для этого, когда наступит прекращение огня, Украине необходимо стать членом НАТО.

"Мы очень убеждены и надеемся, что другие союзники по НАТО поймут: если нужны гарантии безопасности, то это членство в НАТО и присутствие солдат", - добавил Тсахкна.

Помощь от Эстонии

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллинн готов внести вклад в сдерживающие силы "Коалиции решительных", которая формируется Британией и Францией для гарантий безопасности Украины.

Также известно, что с начала полномасштабной войны Эстония предоставила Украине военную помощь на более 500 млн евро, что составляет 1,4% ее ВВП и делает страну одним из лидеров мира по масштабу поддержки относительно экономики.

В помощь вошли комплексы Javelin, гаубицы, артиллерия, минометы, средства связи, транспорт, противотанковые системы, полевые госпитали, медицинское оборудование, средства защиты и сухпайки.

Кроме того, Эстония подготовила более 1 500 украинских военных и совместно с Люксембургом в 2023 году создала ИТ-коалицию для развития безопасной цифровой инфраструктуры ВСУ по стандартам НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию