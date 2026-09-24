ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Естонія зробила різкий розворот після зняття санкцій з Усманова та Фрідмана

15:03 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Естонія зробила різкий розворот після зняття санкцій з Усманова та Фрідмана Фото: Маргус Тсахкна, глава МЗС Естонії (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Естонія запровадила власні національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт естонського МЗС.

За словами дипломата, Естонія не вважала правильним і не підтримувала виведення двох російських бізнесменів з-під санкцій ЄС, хоча й голосувала за це рішення.

"У ситуації, коли Росія не виявляє найменшої готовності припинити війну, немає жодних підстав для послаблення санкційного тиску", - наголосив Тсахкна.

Він звернув увагу на те, що Усманов і Фрідман досі підтримують агресію Росії проти України, а також сприяють її продовженню.

"Тому Естонія запровадила проти них національні санкції", - пояснив міністр закордонних справ.

До речі, напередодні Тсахкна розповів, що Естонія, як і більшість інших членів ЄС, змушена була зняти санкції з Усманова та Фрідмана після вмовлянь Франції.

Однак, як зазначив дипломат, союзники Парижа досі не отримали від нього пояснень.

"Їм (Франції - ред.) потрібно пояснити, що вони роблять. Жодних глибоких пояснень не було", - поскаржився глава МЗС Естонії.

Литва також може ввести санкції проти Усманова та Фрідмана

24 вересня стало відомо, що Міністерство закордонних справ запропонувало внести російських олігархів до національного списку небажаних осіб.

Очільник дипвідомства Кястутіс Будріс просить МВС Литви внести Усманова і Фрідмана до цього списку.

Ба більше, їм можуть заборонити в'їзд терміном на п'ять років.

Будріс також офіційно підтвердив, що готує правові акти, які мають на меті заморозити кошти та економічні ресурси Усманова та Фрідмана.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому в Євросоюзі вже почали шкодувати про скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана.

Окрім того, ми писали, що в ЄС відчувають "певну втому" від посилення антиросійських санкцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Литва Естонія
Новини
Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах
Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі