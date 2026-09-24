Естонія зробила різкий розворот після зняття санкцій з Усманова та Фрідмана

Естонія запровадила власні національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт естонського МЗС.

За словами дипломата, Естонія не вважала правильним і не підтримувала виведення двох російських бізнесменів з-під санкцій ЄС, хоча й голосувала за це рішення.

"У ситуації, коли Росія не виявляє найменшої готовності припинити війну, немає жодних підстав для послаблення санкційного тиску", - наголосив Тсахкна.

Він звернув увагу на те, що Усманов і Фрідман досі підтримують агресію Росії проти України, а також сприяють її продовженню.

"Тому Естонія запровадила проти них національні санкції", - пояснив міністр закордонних справ.

До речі, напередодні Тсахкна розповів, що Естонія, як і більшість інших членів ЄС, змушена була зняти санкції з Усманова та Фрідмана після вмовлянь Франції.

Однак, як зазначив дипломат, союзники Парижа досі не отримали від нього пояснень.

"Їм (Франції - ред.) потрібно пояснити, що вони роблять. Жодних глибоких пояснень не було", - поскаржився глава МЗС Естонії.

Литва також може ввести санкції проти Усманова та Фрідмана

24 вересня стало відомо, що Міністерство закордонних справ запропонувало внести російських олігархів до національного списку небажаних осіб.

Очільник дипвідомства Кястутіс Будріс просить МВС Литви внести Усманова і Фрідмана до цього списку.

Ба більше, їм можуть заборонити в'їзд терміном на п'ять років.

Будріс також офіційно підтвердив, що готує правові акти, які мають на меті заморозити кошти та економічні ресурси Усманова та Фрідмана.