Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України

За його словами, Естонія має можливість закупити для української армії снарядів і ракет на суму від двох до трьох мільярдів євро. Однак це буде можливо у випадку, якщо союзники нададуть кошти.

Враховуючи вартість снарядів мова може йти про приблизно один мільйон снарядів і ракет "Град".

Певкур розповів, що вже розповів про таку можливість на засіданні "Рамштайну", яке відбувалось 19 березня. За його словами, що Естонія змогла б дістати ці боєприпаси в основному з неєвропейських країн.

"На жаль, я не можу уточнити. У багатьох випадках продавець сам не хоче, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають як 155-мм, так і 152-мм снаряди, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто зможе забезпечити їх першим", - сказав він.

Він також пояснив, що ця ідея Естонії є окремою від ініціативи Євросоюзу

Це окрема справа. Ця кількість або вироблена, або взята зі сховищ країн Європейського Союзу. З цього зроблено приблизно третину. Решта приблизно 600-700 тис. Країни Євросоюзу зобов'язалися поставити Україні 1,1 млн снарядів до кінця цього року", - підкреслив він.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, наша країна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.

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