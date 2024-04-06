Эстония нашла еще миллион снарядов для Украины

По его словам, у Эстонии есть возможность закупить для украинской армии снарядов и ракет на сумму от двух до трех миллиардов евро. Однако это будет возможно в случае, если союзники предоставят средства.

Учитывая стоимость снарядов, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет "Град".

Певкур рассказал, что уже рассказал о такой возможности на заседании "Рамштайна", которое проходило 19 марта. По его словам, Эстония смогла бы достать эти боеприпасы в основном из неевропейских стран.

К сожалению, я не могу уточнить. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков во всем мире через Беларусь. определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто сможет снабдить их первым", - сказал он.

Он также пояснил, что эта идея Эстонии является отдельной от инициативы Евросоюза

Это отдельное дело. Это количество либо произведено, либо взято из хранилищ стран Европейского Союза. Из этого сделано примерно треть. Остальные примерно 600-700 тыс. Страны Евросоюза обязались поставить Украине 1,1 млн снарядов до конца этого года", - подчеркнул он.

Инициатива Чехии

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, наша страна ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.

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