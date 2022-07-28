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Эстония запретила выдачу россиянам виз и разрешений на проживание с целью обучения

Фото: Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Эстонии запретило выдачу временного вида на жительство или визы с целью обучения гражданам России. Также внес исправления во введенные санкции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание ERR.

Согласно поправке, граждане России и Беларуси, которые получили право на пребывание в другой стране ЕС, больше не смогут регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе для работы.

Поправка была необходима, чтобы предотвратить случаи, когда россияне для обхода санкций ходатайствовали о краткосрочной шенгенской визе, например, с целью туризма.

Как отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, необоснованная война России против Украины негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского союза.

"Необходимо продолжать непрерывное давление на Россию с помощью санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность", - заявил Рейнсалу.

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Эстония