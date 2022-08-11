Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами

Правительство Эстонии приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Кроме того, Эстония отменит запрет на въезд в ЕС российских граждан с видом на жительство, выданным российскими властями.
"Эта санкция означает, что визы останутся действительными, но к обладателям виз будут применены санкции за въезд в Эстонию. Им не будет разрешен въезд в Эстонию", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, в случае исключения в Эстонию смогут въехать:
Это решение не касается россиян на основании шенгенских виз, выданных третьими странами ЕС.
"Мы договорились, что Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел к следующей неделе подготовят свои возможные предложения о том, как закрыть границу Эстонии для граждан РФ, имеющих не выданные Эстонией шенгенские визы", - сказал Рейнсалу.
Запрет на въезд в Эстонию будет введен через неделю.
Напомним, в Эстонии и Чехии призвали остановить выдавать визы россиянам.
Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза.