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Естонія заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами

Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії прийняв рішення заборонити в'їзд в країну громадянам РФ з діючими шенгенськими візами, виданими Естонією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Крім того, Естонія скасує заборону на в'їзд в ЄС російських громадян з видом на проживання, виданим російською владою.

"Ця санкція означає, що візи залишаться дійсними, але до власників віз будуть застосовані санкції за в'їзд до Естонії. Їм не буде дозволено в'їзд до Естонії", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

За його словами, у разі виключення в Естонію зможуть в'їхати:

  • співробітники посольства Росії та члени їх сімей,
  • особи, які безпосередньо займаються перевезенням вантажів і пасажирів,
  • особи, які користуються правом вільного пересування відповідно до законодавства ЄС або в'їзд яких до Естонії необхідний з гуманітарних причин,
  • для тих, хто відвідує родича або чоловіка, який проживає в Естонії або має довгострокову посвідку на проживання в Естонії чи громадянина Естонії, або мають спільних з запрошуючою особою дітей.

Це рішення не стосується росіян на підставі шенгенських віз, виданих третіми країнами ЄС.

"Ми домовилися, що Міністерство закордонних справ і Міністерство внутрішніх справ до наступного тижня підготують свої можливі пропозиції про те, як закрити кордон Естонії для громадян РФ, які мають не видані Естонією шенгенські візи", - сказав Рейнсалу.

Заборона на в'їзд до Естонії буде введена за тиждень.

Нагадаємо, в Естонії та Чехії закликали зупинити видавати візи росіянам.

Цю ініціативу вирішили обговорити міністри країн Європейського Союзу.

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