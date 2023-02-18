Естонія замовить значну кількість баражуючих боєприпасів через агресію РФ

Естонія має намір замовити значну кількість баражуючих боєприпасів, які будуть виготовлені та поставлені у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Естонії, яку приводить Reuters.
Члени НАТО і Європейського союзу заявили, що Росія все ще має сили для воєнного тиску на Балтійський регіон, де ризик безпеки в середньостроковій і довгостроковій перспективі зріс.
"Очікується, що купівля неназваної кількості, яка стане однією з найбільших в історії Естонії, буде завершена цього кварталу", - йдеться у матеріалі.
В Міноборони Естонії заявили, що це має значно посилити вогневу здатність армії із закритих позицій внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, що країни Європейського союзу мають інвестувати близько 4 мільярдів євро у спільні закупівлі одного мільйона 155-мм снарядів для України.
Сполучені Штати Америки готові забезпечити захист Естонії, Литві та Латвії, якщо це буде потрібно.
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