Эстония закажет значительное количество барражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ

Эстония намерена заказать значительное количество барражирующих боеприпасов, которые будут изготовлены и поставлены в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Эстонии, которое приводит Reuters.
Члены НАТО и Европейского союза заявили, что у России все еще есть силы для военного давления на Балтийский регион, где риск безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе возрос.
"Ожидается, что покупка неназванного количества, которая станет одной из самых больших в истории Эстонии, будет завершена в этом квартале", - говорится в материале.
В Минобороны Эстонии заявили, что это должно значительно усилить огневую способность армии с закрытых позиций в результате российской агрессии.
Напомним, что страны Европейского союза должны инвестировать около 4 миллиардов евро в совместные закупки одного миллиона 155 мм снарядов для Украины.
Соединенные Штаты готовы обеспечить защиту Эстонии, Литве и Латвии, если это потребуется.
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