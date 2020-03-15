Эстония закрывает границу для иностранцев

после начала действия ограничений въехать в страну смогут: эстонцы, люди, живущие в Эстонии, и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии. Выехать из страны разрешено всем.

власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса. С 16 марта в Эстонии будет остановлен учебный процесс в учебных заведениях. Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры были закрыты.

Ранее о карантине и закрытии границ заявили Латвия и Литва.