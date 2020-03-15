Естонія закриває кордон для іноземців

після початку дії обмежень в'їхати в країну зможуть: естонці, люди, якы живуть в Естонії, та іноземці, члени сім'ї яких проживають в Естонії. Виїхати з країни дозволено всім.

влада Естонії оголосили про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 16 березня в Естонії буде зупинено навчальний процес у навчальних закладах. Крім того, були заборонені всі публічні зібрання, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри були закриті.

Раніше про карантин та закриття кордонів заявили Латвія і Литва.