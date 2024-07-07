Естонія закликала країни НАТО витрачати понад 2% ВВП на оборону

НАТО має розглянути можливість збільшення мінімального порогу витрат країн-членів на оборону, який зараз складає 2% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Каріс зазначив, що НАТО варто готуватися до того, що Росія у наступні роки стане ще більш небезпечною, ніж у попереднє десятиліття, і що стає дедалі більш очевидно, що витрати на оборону на рівні 2% є недостатніми.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", - сказав Каріс.

Він додав, що важливо також посилити ППО країн НАТО, зокрема "східного флангу".

"Естонія готова розмістити у себе додаткові винищувачі та системи ППО на ротаційній основі, як погодили на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", - зазначив президент.