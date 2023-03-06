Естонія закликає ЄС вдвічі знизити стелю цін на російську нафту

Цього місяця Європейський Союз має вдвічі знизити граничну ціну на російську нафту. Потрібно ще більше обмежити можливості РФ фінансувати війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить Bloomberg.
"Лідери ЄС мають посилити санкції щодо російських банків та її атомної енергетики. Ми повинні не дозволити російській державі отримати додаткові гроші", - йдеться у заяві.
Він назвав зниження стелі цін на російську нафту наполовину правильним напрямом.
Держави ЄС взяли на себе зобов'язання зберегти межу на рівні 5% нижче за середні ринкові ціни. Проте будь-які зміни порога встановлюються країнами G7, які мають зустрітися наприкінці цього місяця, щоб обговорити це питання.
"Російська банківська та страхова системи, як і раніше, можуть працювати в міжнародній мережі транзакцій SWIFT, тоді як обмеження цін на нафту має бути поширене на природний газ", - додав міністр.
Нагадаємо, що уряд України вважає за необхідне переглянути стелю цін на російську нафту. Наразі ринкова ціна на нафту марки Urals нижча за 50 доларів за барель.
Раніше повідомлялось, що стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.
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