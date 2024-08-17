Естонія вже наступного року хоче налагодити нове виробництво боєприпасів
Естонія хоче налагодити виробництво боєприпасів вже на початку наступного року. Виготовляти боєприпаси планується у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Міністр оборони Ханно Пеквкур заявив, що Естонія хоче як можна швидше почати виготовлення боєприпасів.
"У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії", - заявив Певкур.
Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.
Міністр зауважив, що в Емарі є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності.
Відомо, що найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями.
Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.
Нагадаємо, що минулого року Естонія приєдналась до рамкового контракту Німеччини щодо боєприпасів для України.
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