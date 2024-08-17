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Естонія вже наступного року хоче налагодити нове виробництво боєприпасів

Естонія, Субота 17 серпня 2024 21:52
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Естонія вже наступного року хоче налагодити нове виробництво боєприпасів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Естонія хоче налагодити виробництво боєприпасів вже на початку наступного року. Виготовляти боєприпаси планується у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Міністр оборони Ханно Пеквкур заявив, що Естонія хоче як можна швидше почати виготовлення боєприпасів.

"У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії", - заявив Певкур.

Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.

Міністр зауважив, що в Емарі є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності.

Відомо, що найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями.

Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.

Нагадаємо, що минулого року Естонія приєдналась до рамкового контракту Німеччини щодо боєприпасів для України.

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