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Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает консульство в Нарве

Фото: МИД Эстонии высылает российских дипломатов (vm.ee)
Автор: Юлия Бойко

На фоне военных преступлений России в ходе войны против Украины из Эстонии высылают 14 российских дипломатов. А также закрывается российское консульство в Нарве и канцелярия в Тарту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Эстонии.

Сообщается, что вышеуказанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера, в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищных поступках российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений с Россией.

Он также добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией, а также закрывает генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае.

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