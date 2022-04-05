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Естонія висилає 14 російських дипломатів і закриває консульство в Нарві

Фото: МЗС Естонії висилає російських дипломатів (vm.ee)
Автор: Юлія Бойко

На тлі військових злочинів Росії в ході війни проти України з Естонії висилають 14 російських дипломатів. А також закривається російське консульство в Нарві і канцелярія в Тарту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Естонії.

Повідомляється, що вищевказані особи повинні залишити Естонію до 30 квітня.

За словами віце-канцлера міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера, в ситуації, коли постійно надходять повідомлення про жахливі вчинки російських збройних сил, у тому числі в Бучі та інших місцях, не можна говорити про продовження звичайних відносин з Росією.

Він також додав, що винні у військових злочинах і злочинах проти людяності повинні бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією, а також закриває генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї.

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Російська ФедераціяЕстоніяДипломатичні відносини