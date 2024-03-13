Естонія вводить штрафи для власників машин на російських номерах

В Естонії з сьогоднішнього дня вводять штрафи для власників машин із російськими номерами. Починаючи з 13 березня, водії автомобілів з номерами РФ можуть бути оштрафовані на суму до 400 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Поліцейські звертатимуть увагу на автомобілі з російськими номерами. Якщо автомобіль не перереєстрований, то це порушення, яке карається штрафом у розмірі до 100 штрафних одиниць або 400 євро", - повідомив майор поліції Андрес Кірсінг.

13 вересня 2023 року уряд Естонії заборонив в'їзд у країну машин із реєстраційними номерами РФ. Протягом шести місяців власники мали перереєструвати свої машини.

За даними видання, в 2023 році в Естонії на облік було поставлено 83 російські автомобілі. За січень та лютий 2024 року на облік стали ще 13 автомобілів. У разі встановлення машини на облік або її вивезення його з країни водії у будь-якому випадку повинні сплатити податок та мито.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобіль з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Нещодавно у Литві власників та водіїв автомобілів із російськими номерами знову попередили про допустимий термін перебування такого транспорту, не зареєстрованого на території країни та Європейського союзу.

Учора, 12 березня, стало відомо, що литовські митники затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ, тепер його можуть передати Україні.