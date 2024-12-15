Естонія ввела санкції проти прем'єра та 13 посадовців Грузії

Естонія ввела санкції проти прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Також у санкційний список потрапили ще 13 грузинських посадовців та суддів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Естонії.
Як зазначається, міністр закордонних справ Маргус Цахкна підписав директиву, на підставі якої Естонія ввела санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів. Їм заборонили в'їзд на територію Естонії.
Санкції заповажали через силовий розгін протестів та насильство проти учасників акцій, журналістів і лідерів опозиції.
"Я закликаю всі країни Європейського Союзу відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує невиправдану силу і жорстоке насильство проти народу Грузії та підриває демократію", - зазначив глава МЗС.
Раніше Естонія ввела санкції проти 11 представників грузинської влади.
Зазначається, що у понеділок, 16 грудня, міністр закордонних справ Естонії візьме участь у засіданні Ради ЄС, де одним із пунктів порядку денного будуть останні події в Грузії.
Варто зазначити, що протести в Грузії тривають від кінця жовтня, коли відбулися парламентські вибори. Перемогу отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яке перебуває при владі вже понад десять років.
При цьому спостерігачі фіксували численні порушення та спроби фальсифікації голосування. Опозиція у Грузії відмовилася визнавати вибори і закликала до протестів.
У суботу, 14 грудня, у Грузії обрали нового президента. Вперше президента обирали не громадяни, а виборча колегія, де більшість у "Грузинської мрії".
Переможцем оголосили колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом, якого винесла "Грузинська мрія".
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