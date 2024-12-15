Эстония ввела санкции против премьера и 13 чиновников Грузии

Как отмечается, министр иностранных дел Маргус Цахкна подписал директиву, на основании которой Эстония ввела санкции против 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей. Им запретили въезд на территорию Эстонии.

Санкции ввели из-за силового разгона протестов и насилия против участников акций, журналистов и лидеров оппозиции.

"Я призываю все страны Европейского Союза отреагировать на то, что происходит в Грузии, и принять конкретные меры против тех, кто применяет неоправданную силу и жестокое насилие против народа Грузии и подрывает демократию", - отметил глава МИД.

Ранее Эстония ввела санкции против 11 представителей грузинских властей.

Отмечается, что в понедельник, 16 декабря, министр иностранных дел Эстонии примет участие в заседании Совета ЕС, где одним из пунктов повестки дня будут последние события в Грузии.