UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія вважає, що для нападу на НАТО росіянам треба вивести з України 300 тисяч солдатів

Фото: Естонія оцінила загрозу напада РФ на НАТО (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталія Юрченко

У разі нападу на НАТО росіянам потрібно вивести з України близько 300 тисяч солдатів. Крім того, знадобиться час на відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами оборони Естонії Мартіна Херема в ефірі телеканалу ETV.

За його словами, Росії для нападу на НАТО потрібно щонайменше чотири фактори.

"По-перше, Росія повинна вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 з 400 000 військовослужбовців", - заявив він.

Також потрібен час на відновлення військ. На думку Херема, на це потрібно близько року. 

"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", - додав командувач.

Четвертий фактор, як зазначив офіцер, країнам НАТО потрібно підготуватися до можливих загроз.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.

Чи готується НАТО до нападу Росії та про що кажуть злиті плани - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЕстонія