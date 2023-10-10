Естонія втратить фінансування ЄС після вступу України, але країна готова до цього, - прем'єр

За її словами, в довгостроковій перспективі Естонія готова втратити доступ до фондів ЄС, що призначені для допомоги економікам бідніших держав-членів.Але вона очікує, що для цього знадобиться тривалий період часу.

"Врешті-решт це станеться, але не відразу", - сказав Каллас.

Прем'єр Естонії також закликала інші країни-члени розпочати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б союзу приймати нові країни.

Що передувало

У найближчі роки ЄС може прийняти до свого складу дев'яти нових країн, включно з Україною, у межах зміни стратегії, спричиненої вторгненням Росії.

Але держави ЄС лише починають вирішувати завдання реформування блоку для сприяння таким змінам, включаючи вивчення потенційного впливу на правила розподілу бюджету.

Як писала газета The Financial Times минулого тижня, аналіз ЄС показав, що за нинішньої структури бюджету Україна матиме право на отримання майже 190 млрд євро протягом семи років, що перетворило б багато нинішніх держав-членів із чистих одержувачів коштів ЄС у чистих платників.

Естонія була однією з шести країн, згаданих у внутрішньому документі Ради Євросоюзу, які втратять доступ до фондів солідарності, якщо Україна й інші майбутні члени, такі як Молдова та шість країн Західних Балкан, приєднаються без зміни чинних бюджетних правил. Не матимуть права на фінансування блоку також Чехія, Литва, Словенія, Кіпр і Мальта.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

За даними Bloomberg, Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні. Офіційне схвалення лідерів ЄС очікується у грудні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що терміни вступу України до ЄС залежать від того, коли вона сама буде готова.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.