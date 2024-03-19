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Естонія вирішила вигнати російського дипломата. Глава МЗС назвав причину

Архівне фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Естонія сьогодні вирішила оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата. Причиною стало втручання РФ у внутрішні справи країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зазначається, що сьогодні в МЗС викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії. 

Міністерство поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не має наміру терпіти дії РФ, які спрямовані проти незалежності та суверенітету країни.

"Гібридні операції проти безпеки Естонської Республіки, координовані російськими спецслужбами, повинні припинитися", - додали в МЗС.

Що стало причиною цього рішення

Пізніше інцидент прокоментував і міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Посольство Росії неприпустимо втрутилося у внутрішні справи Естонії, а конкретніше, у процес правосуддя, заволодівши документами кримінальної справи і сприяючи їх публікації в російських соціальних мережах", - заявив Цахкна.

Також він наголосив, що координовані дії російських спецслужб проти Естонії, зокрема гібридні операції проти безпеки, є неприйнятними і мають бути припинені. Міністр додав, що висилаючи дипломата, Естонія показує, що країна не потерпить на своїй території жодних дій, організованих іноземною державою.

Видворення російських дипломатів 

Нещодавно Австрія ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів. Причиною цього став скандал з екс-главою МЗС країни.

Також прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо сказав, що з країни вислано десятки російських шпигунів. Ними виявилися "дипломати РФ".

А уряд Ірландії відмовляє Російській Федерації в заміні дипломатів у Дубліні. Це відбувається на тлі занепокоєння щодо шпигунської діяльності в останні роки.

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