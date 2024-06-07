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Естонія вирішила обмежити право росіян на купівлю землі в країні

Архівне фото: міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс (facebook com l22nemets)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Естонії хочуть змінити законодавство, що дасть змогу заборонити громадянам РФ купувати нерухомість у стратегічно важливих для країни локаціях.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зазначається, що міністерство зібрало низку прикладів того, як неприязно налаштовані по відношенню до Естонії країни набувають значущу нерухомість за кордоном.

У меморандумі, складеному міністерством, згадується мер міста Мурманськ, який володіє гірським будинком з видом на важливу норвезьку військову базу. Міністр уточнив, що розбиратися з подібними погрозами повинна й Естонія.

"В Естонії є, наприклад, квартири, які розташовані поруч із дуже важливими об'єктами і можуть використовуватися для спостереження. Також може бути і якась більша і важливіша нерухомість", - зазначив Ляенеметс.

Міністерство внутрішніх справ Естонії сподівається представити намір про розробку закону з пропозиціями конкретних змін не пізніше кінця року. Водночас міністр вважає, що громадян Росії та Білорусі з постійною посвідкою на проживання в Естонії можна було б розглядати трохи інакше.

Росіянам відмовляють у купівлі житла в країнах ЄС

Після вторгнення в Україну країни Заходу занепокоїлися своєю безпекою і шпигунською діяльністю росіян. Тому в низці країн почали займатися розробкою правової бази, яка б дала змогу відмовити в купівлі житла громадянам РФ.

Восени минулого року Міноборони Фінляндії у трьох випадках відмовило росіянам у бажанні купити нерухомість. Аргументацією цього стала можлива загроза національній безпеці.

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