Естонія вимагає від церков розірвати зв'язки з Москвою: РПЦ скаржиться на дискредитацію

У новому законі вказано, що церквам і монастирям заборонено мати духовні чи фінансові зв’язки, а також бути статутно або іншим чином пов’язаними з релігійними центрами, які підтримують військову агресію, закликають до війни, терористичних актів або іншого незаконного застосування сили й насильства.

На таке рішення Естонії вже відреагував синод РПЦ та заявив, що таким чином Естонія дискримінує 250 тисяч вірян.

"Це рішення суперечить волі духовенства, чернецтва та мирян Естонської православної християнської церкви. Вона дискримінує 250 тисяч релігійних громадян Естонії, позбавляючи їх свободи віросповідання", - сказано у повідомленні.

Як повідомляє ERR, представники Естонської православної християнської церкви (колишня Естонська православна церква Московського патріархату) подали заяву до комісії США з міжнародної релігійної свободи, в якій закликали відповісти на "Триваючі зусилля естонської держави щодо прийняття дискримінаційних поправок до закону та застосування адміністративного тиску".

Вони скаржаться, що зміни в законодавстві порушують свободу віросповідання, втручаються в канонічні зв'язки релігійних об'єднань і в кінцевому підсумку можуть призвести до ініціювання примусового припинення діяльності як стримуючого заходу.

Релігія в Естонії

Естонська православна церква Московського патріархату (ЕПЦ МП) тривалий час була предметом дискусій та політичних рішень в Естонії через її зв'язки з Російською православною церквою. У січні 2024 року уряд Естонії відмовився продовжити дозвіл на проживання митрополиту Євгенію (Валерію Решетнікову), голові ЕПЦ МП, через його публічні висловлювання на підтримку російського вторгнення в Україну. Влада визнала його загрозою національній безпеці, що призвело до його виїзду з країни в лютому 2024 року.

У серпні 2024 року ЕПЦ МП оголосила про свою автономію, ухваливши новий статут, який виключає будь-які посилання на Московський патріархат, і змінила назву на "Естонська православна церква". Цей крок відображав прагнення церкви до незалежності та відповідав домовленостям з естонським урядом.

Однак, у жовтні 2024 року Міністерство внутрішніх справ Естонії запропонувало законопроект, що забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Московським патріархатом, вимагаючи від церков повного розриву зв'язків з Російською православною церквою. Ці події відображають напруженість між державою та релігійними організаціями, пов'язаними з Росією, на тлі геополітичних конфліктів у регіоні.