UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эстония ужесточает условия въезда для путешественников из 10 стран

Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение ввести обязательное тестирование на COVID для пассажиров, прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом "Омикрон". Новое требование начнет действовать со среды, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"На основании имеющийся информации, а также из-за высокого распространения коронавирусной инфекции и возможных рисков, мы приняли решение ввести обязательное тестирование для пассажиров, прибывающих из стран Южной Африки, Египта и Турции.", - заявил министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

При этом он подчеркнул, что те, кто откажется от тестирования, будут находиться на 10-дневном карантине.

Обязательное тестирование распространяется на пассажиров, прибывающих из Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Малави, Лесото, Эсватини, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, а также Египта и Турции.

Оценивается, в какой стране человек начал свое путешествие и где находился ранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияТуризмКоронавирус