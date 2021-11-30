Эстония ужесточает условия въезда для путешественников из 10 стран

"На основании имеющийся информации, а также из-за высокого распространения коронавирусной инфекции и возможных рисков, мы приняли решение ввести обязательное тестирование для пассажиров, прибывающих из стран Южной Африки, Египта и Турции.", - заявил министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

При этом он подчеркнул, что те, кто откажется от тестирования, будут находиться на 10-дневном карантине.

Обязательное тестирование распространяется на пассажиров, прибывающих из Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Малави, Лесото, Эсватини, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, а также Египта и Турции.

Оценивается, в какой стране человек начал свое путешествие и где находился ранее.