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Естонія посилює умови в'їзду для мандрівників з 10 країн

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії прийняв рішення ввести обов'язкове тестування на COVID для пасажирів, що прибувають з країн з високим ризиком зараження штамом "Омікрон". Нова вимога почне діяти з середи, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"На підставі наявної інформації, а також через високе поширення коронавірусної інфекції та можливих ризиків, ми прийняли рішення ввести обов'язкове тестування для пасажирів, що прибувають з країн Південної Африки, Єгипту та Туреччини.",- заявив міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк.

При цьому він підкреслив, що ті, хто відмовиться від тестування, будуть перебувати на 10-денному карантині.

Обов'язкове тестування поширюється на пасажирів, що прибувають з Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Малаві, Лесото, Есватіні, Намібії, Мозамбіку, Зімбабве, А також Єгипту і Туреччини.

Оцінюється, в якій країні людина почала свою подорож і де перебувала раніше.

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