Эстония увеличит на 380 млн евро оборонные расходы из-за угрозы РФ

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что Эстония увеличит свои оборонные расходы на 380 млн евро в связи с ситуацией, которая сложилась в Европе. Средства будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас в Твиттере.

"В связи с текущей ситуацией с безопасностью в Европе, Эстония выделит дополнительно 380 миллионов евро в ближайшие годы, чтобы усилить нашу обороноспособность. Дополнительные средства дополнят наш оборонный бюджет, который на 2021 год составляет 2,3% ВВП", – заявила Каллас.