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Естонія та Латвія створять спільну ППО з систем Iris-T. Вони показали себе в Україні

Фото: німецька система Iris-T (Diehl Defence)
Автор: Каріна Левицька

Естонія та Латвія для захисту вибрали систему Iris-T німецького виробництва. З метою спільної закупівлі Iris-T SLM країни розпочнуть переговори з німецьким підприємством Diehl Defence.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.ee

"Я дуже радий, що разом з Латвією ми досягли нової віхи у спільній закупівлі ППО середньої дальності. Це спільний проєкт історичного значення в оборонному співробітництві двох країн, оскільки ми ніколи раніше не здійснювали спільних закупівель такого масштабу", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі в Ризі.

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце наголосила, що обрана ними система ППО середньої дальності підвищить безпеку повітряного простору Латвії та Естонії та забезпечить найкращий захист людей, цивільної та військової інфраструктури.

З метою знайти найкращого постачальника Центр оборонних інвестицій налагодив контакти з шістьма міжнародними підприємствами.

За словами Певкура, якщо переговори з Diehl Defence пройдуть успішно, переможця тендеру буде офіційно оголошено влітку.

Як Iris-T зарекомендувала себе в Україні

Україна стала першою країною, яка отримала на озброєння німецьку систему ППО Iris-T. Це новітня розробка німецької компанії Diehl Defence.

Українські Повітряні сили неодноразово заявляли про високу ефективність цієї системи у відбитті російських ракетних атак. Як заявляли українські військові, всі ракети Iris-T влучають в ціль.

МИ також повідомляли, що протягом наступних півтора року кількість систем ППО Iris-T збільшиться в три рази. Їх загальна кількість перевищуватиме 10 одиниць.

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