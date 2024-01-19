Естонія щорічно виділятиме Україні фінансову допомогу на розвиток: подробиці

На додаток до 0,25% свого внутрішнього валового продукту, призначеного на надання військової допомоги Україні, Естонія буде щорічно виділяти Києву 14 млн євро в рамках співпраці з метою розвитку.

Про це заявила віце-канцлер МЗС Естонії Марійн Ратник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Зазначається, що з цієї суми на відповідні цілі буде виділено 12,8 млн євро Естонському центру співробітництва з метою розвитку, один мільйон євро - на гуманітарну допомогу Україні та 200 000 євро - на підтримку співпраці з Україною естонського бізнесу.

В останньому випадку йдеться переважно про налагодження ділових контактів з українськими партнерами.

Цю допомогу виділятимуть з огляду на схвалену урядом на початку січня довгострокову стратегію Естонії у сфері співробітництва в цілях розвитку, а також на принципи і план дій з відновлення України.

У яких ще сферах надаватимуть допомогу

Уряд уточнив ті сфери, в яких кошти, що виділяються Естонією, можуть бути найбільш корисними.

"Це ті сектори, з проблемами в яких ми самі стикалися в минулому, оскільки ми самі виходили з того самого суспільства, з якого намагається видертися Україна: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення", - сказала Ратник.

Крім того, Україна потребує всілякої допомоги у сфері реального будівництва, яку Естонія готова надати. Крім матеріальної допомоги, Естонія запропонує Україні підтримку у впровадженні нових і більш ефективних систем і процесів.

Як приклад Ратник навела дитячий садок у Житомирі, побудований із новими для України просторовими рішеннями, спорудження якого супроводжувалося відповідним навчанням вихователів і педагогів.

Допомога Україні з процесом євроінтеграції

Видання пише, що з урахуванням початку переговорів про вступ України до ЄС, Естонія також зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також в отриманні та використанні субсидій з фондів Євросоюзу.

Ратник підкреслила, що повоєнні витрати на відновлення України оцінюють у 400 млрд євро, і такі гроші можуть бути виділені тільки великими донорами, такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк.

Допомога від Естонії

Прем'єр-міністр Кая Каллас нещодавно заявляла, що протягом наступних чотирьох років Естонія планує надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП.

Також Каллас запропонувала, що партнери можуть допомогти Україні у війні проти Росії. Зокрема, країни можуть передавати 0,25% свого ВВП для фінансової підтримки України.