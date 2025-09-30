Естонія просить своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі

Естонців закликали враховувати ризики під час поїздок до Білорусі. Влада попередила про можливі опитування і затримання, а також про складнощі з отриманням консульської підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ERR .

Міністерство закордонних справ Естонії звернулося до своїх громадян із застереженням щодо поїздок до Білорусі. Приводом стали численні випадки, коли естонців зупиняли на кордоні, опитували або затримували всередині країни.

"Було досить багато випадків і на кордоні, і всередині Білорусі, коли з нашими громадянами вступали в контакт, їх опитували або затримували, як і громадян інших країн ЄС. Під час перебування там ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян", - сказала дипломат естонського МЗС Ангела Саар-Рааман.

Консульська допомога під питанням

За словами представника МЗС, у разі виникнення проблем у Білорусі отримання допомоги з боку естонських дипломатів ускладнене.

"Із 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає в Білорусі консула. Під час поїздки до Білорусі слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим", - пояснила Саар-Рааман.

Перетин кордону залишається можливим

Попри застереження, транспортне сполучення зберігається. Квитки на автобуси з Таллінна до Мінська, як і раніше, доступні, а видача гуманітарних віз триває.