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Эстония просит НАТО удвоить численность направляемых в страну войск

Фото: Эстония хочет удвоить численность войск НАТО на своей территории (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм призвал НАТО удвоить численность направляемых в страну войск для сдерживания возможного нападения России. По его словам, угроза со стороны Москвы стала очевидной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

"Мы должны убедиться, что сдерживающий сигнал, который союзные силы посылают России, состоит в том, что им не следует даже думать о нападении на НАТО", - цитирует издание заявление представителя Минобороны.

Сальм поблагодарил Великобританию за поддержку в противостоянии с Россией. Однако, добавил канцлер, каждый из союзников Эстонии может сделать больше.

Представитель Минобороны призвал страны НАТО удвоить численность войск, направляемых в Эстонию. Как отмечает издание, в случае удовлетворения этой просьбы Таллина общее число солдат Альянса увеличится примерно до 4000 человек.

Эстония, страна с населением 1,3 млн человек, имеет 25 тысяч резервистов. Однако ее регулярные вооруженные силы насчитывают около 3,5 тысячи военнослужащих.

Напомним, в конце марта НАТО анонсировал создание в Восточной Европе 4 дополнительных боевых групп для сдерживания России, после развязанной Москвой войны в Украине.

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