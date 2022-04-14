Естонія просить НАТО подвоїти чисельність направляються в країну військ

"Ми повинні переконатися, що стримувальний сигнал, який союзні сили посилають Росії, полягає в тому, що їм не слід навіть думати про напад на НАТО", - цитує видання заяву представника Міноборони.

Сальм подякував Великій Британії за підтримку в протистоянні з Росією. Однак, додав канцлер, кожен із союзників Естонії може зробити більше.

Представник Міноборони закликав країни НАТО подвоїти чисельність військ, що направляються в Естонію. Як зазначає видання, у разі задоволення цього прохання Таллінна загальне число солдатів Альянсу збільшиться приблизно до 4000 осіб.

Естонія, країна з населенням 1,3 млн осіб, має 25 тисяч резервістів. Однак її регулярні збройні сили налічують близько 3,5 тисячі військовослужбовців.