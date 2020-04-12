Эстония может продлить действие чрезвычайного положения

В правительстве Эстонии исключают завершения действия чрезвычайного положения, введенного из-за вспышки коронавируса, в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам министра финансов Мартина Хельме, правительство не отменит чрезвычайное положение 30 апреля, когда его срок действия должен завершиться. Ожидается, что режим чрезвычайного положения будет продлен минимум на несколько недель.

"Я даю абсолютно четкий сигнал: мы не отменим чрезвычайное положение 30 апреля... Мы должны сохранить эти меры", - заявил он.

Министр финансов добавил, что главным критерием, на который будет ссылаться правительство при определении срока завершения чрезвычайного положения, будет статистика госпитализации и новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, министр внутренних дел Март Хельме заявил, что завершение чрезвычайного положения было бы большим облегчением, но преждевременное выполнение этого шага может создать риск новой волны заболеваемости в Эстонии.

Напомним, ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил, что будет просить парламент поддержать продолжение чрезвычайного положения в стране. Действие режима ЧП должно закончиться 17 апреля, однако ди Соуза будет просить продлить его до 1 мая.