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Естонія придбала нову партію корейських САУ К9

Фото: Естонія придбала нову партію корейських САУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 10 грудня, до Естонії, до Південного порту Палдіскі прибули шість самохідних артилерійських установок K9 Thunder. Раніше до Естонії з Південної Кореї було доставлено 12 артилерійських установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Згідно з планом розвитку державної оборони, протягом чотирьох років з Південної Кореї до Естонії буде доставлено 24 артилерійські установки загальною вартістю 81,5 млн євро. У вартість також входить навчання інструкторів та обслуговуючого персоналу, спеціальні інструменти та запасні частини", - заявив керівник відділу броньованих транспортних засобів та техніки естонської армії Кармо Саар.

За словами командувача артилерійського батальйону підполковника Аллана Райдма, системи озброєння, що надходять, є важливим доповненням до існуючих артилерійських систем і значним внеском у підвищення боєздатності Збройних сил Естонії.

Раніше ми писали, що Естонія домовилася зі США про покупку реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сума контракту становить понад 200 млн. доларів.

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Естонія