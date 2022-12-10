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Эстония приобрела новую партию корейских САУ К9

Фото: Эстония приобрела новую партию корейских САУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 10 декабря, в Эстонию, в Южный порт Палдиски прибыли шесть самоходных артиллерийских установок K9 Thunder. Ранее в Эстонию из Южной Кореи были доставлены 12 артиллерийских установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Согласно плану развития государственной обороны, в течение четырех лет из Южной Кореи в Эстонию будут доставлены 24 артиллерийских установки общей стоимостью 81,5 млн евро. В стоимость также входит обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальные инструменты и запасные части", - заявил руководитель отдела бронированных транспортных средств и техники эстонской армии Кармо Саар.

По словам командующего артиллерийского батальона подполковника Аллана Райдма, поступающие системы вооружения являются важным дополнением к существующим артиллерийским системам и значительным вкладом в повышение боеспособности Вооруженных сил Эстонии.

Ранее мы писали, что Эстония договорилась с США о покупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма контракта составляет более 200 млн долларов.

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Эстония