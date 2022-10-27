Естонія позбавить росіян та білорусів права володіти зброєю

Права володіти зброєю в Естонії позбавлять не лише росіян та білорусів, а й усіх осіб без громадянства Естонії, громадянства іншої країни ЄС чи НАТО.

"Сьогодні ми схвалили поправки до закону про зброю, які стосуватимуться понад 1325 осіб та 3777 одиниць зброї. Відповідно до них, в Естонії надалі володіти зброєю зможуть лише громадяни Естонії, громадяни низки країн Європейського союзу та деяких країн НАТО", - розповів міністр.

За його словами, люди, які не зможуть володіти зброєю, отримають рік для того, щоби відмовитися від неї добровільно. Якщо вони не зроблять цього з власної ініціативи, питанням займеться поліція.

"Виняток передбачається зробити для тих, хто будучи негромадянами, має дозвіл на зброю, і до моменту, коли термін цього дозволу закінчиться, вони також повинні позбутися зброї. У когось цей термін закінчиться у 2023, у когось у 2024 році , Тобто це відбудеться протягом найближчих трьох-чотирьох років", - додав Лаанеметс.