Естонія повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни

Зазначається, що закон про вихід із Конвенції набуде чинності через шість місяців.

"Уроки, отримані з війни Росії проти України, показують, що для кращого захисту нашої країни ми не повинні запроваджувати односторонні обмеження на озброєння, яких не дотримується супротивник", - додав він.

При цьому Тсахна також підкреслив, що Естонія залишається відданою забезпеченню повного дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення після виходу з конвенції. Естонія також продовжуватиме підтримувати проекти гуманітарного розмінування та допомоги жертвам збройних конфліктів.

"Вийшовши з Оттавської конвенції, Сили оборони Естонії зможуть гнучкіше обирати системи озброєння, засоби та методи, необхідні для зміцнення обороноздатності країни", - зазначив міністр закордонних справ.