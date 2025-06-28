Эстония уведомила ООН о выходе из договора о противопехотных минах

Отмечается, что закон о выходе из Конвенции вступит в силу через шесть месяцев.

"Уроки, извлеченные из войны России против Украины, показывают, что для лучшей защиты нашей страны мы не должны вводить односторонние ограничения на вооружение, которых не придерживается противник", - добавил он.

При этом Тсахна также подчеркнул, что Эстония остается приверженной обеспечению полного соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения после выхода из конвенции. Эстония также будет продолжать поддерживать проекты гуманитарного разминирования и помощи жертвам вооруженных конфликтов.

"Выйдя из Оттавской конвенции, Силы обороны Эстонии смогут гибче выбирать системы вооружения, средства и методы, необходимые для укрепления обороноспособности страны", - отметил министр иностранных дел.