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Эстония поможет Украине с реформой в сфере верховенства права

Новости » Политика     20.02.2020 - 16:39
Эстония поможет Украине с реформой в сфере верховенства права
Фото: подписание меморандума "Поддержка реформ в сфере верховенства закона в Украине" (flickr.com/photos/estonian-foreign-ministr)

Деятельность Эстонии будет сосредоточена на оказании помощи и консультациях в рамках пакета поддержки реформ гособвинения

Эстонская Республика предоставит Украине консультационную поддержку в рамках проведения реформы в сфере верховенства права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

Эстонский центр Восточного партнерства и Управление по обслуживанию проектов ООН (UNOPS) подписал меморандум о взаимопонимании под названием "Поддержка реформ в сфере верховенства закона в Украине в области полиции, публичного преследования и надлежащего управления".

Деятельность Эстонской Республики будет сосредоточена на оказании помощи и консультациях в рамках пакета поддержки реформ государственного обвинения. Отмечается, что ее будет возглавлять главный государственный обвинитель Лавли Перлинг.

"Эстония рада поддержать развитие Украины в области права и управления. Правовая реформа в Украине очень важна, и опыт Эстонии здесь очень полезен. Проект направлен на поддержку реформирования верховенства права и обеспечения его функционирование, совместимое с лучшими европейскими и международными практиками", - заявил директор Центра Восточного партнерства Герт Анцу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Эстония активизируют сотрудничество на международной арене, а также в сфере электронного управления и диджитализации.

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