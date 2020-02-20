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Естонія допоможе Україні з реформою у сфері верховенства права

Новини » Політика     20.02.2020 - 16:39
Естонія допоможе Україні з реформою у сфері верховенства права
Фото: підписання меморандуму "Підтримка реформ у сфері верховенства закону в Україні" (flickr.com/photos/estonian-foreign-ministr)

Діяльність Естонії буде зосереджена на наданні допомоги і консультації в рамках пакету підтримки реформ держобвинувачення

Естонська Республіка надасть Україні консультаційну підтримку в рамках проведення реформи у сфері верховенства права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Естонії.

Естонський центр Східного партнерства та Управління з обслуговування проектів ООН (UNOPS) підписав меморандум про взаєморозуміння під назвою "Підтримка реформ у сфері верховенства закону в Україні в області поліції, публічного переслідування та належного управління".

Діяльність Естонської Республіки буде зосереджена на наданні допомоги і консультації в рамках пакету підтримки реформ державного обвинувачення. Наголошується, що її очолюватиме головний державний обвинувач Лавлі Перлинг.

"Естонія рада підтримати розвиток України у сфері права і управління. Правова реформа в Україні дуже важлива, і досвід Естонії тут дуже корисний. Проект спрямований на підтримку реформування верховенства права і забезпечення його функціонування, сумісний з кращими європейськими та міжнародними практиками", - заявив директор Центру Східного партнерства Герт Анцу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Естонія активізують співпрацю на міжнародній арені, а також у сфері електронного урядування та діджиталізації.

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