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Эстония получила нового президента. Им стал директор Национального музея

Автор: РБК-Украина

Эстонский парламент со второй попытки избрал нового президента страны. Им стал единственный кандидат Алар Карис, который до этого занимал должность директора Эстонского национального музея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что сегодня прошел второй тур голосования на выборах нового президента Эстонии. В итоге Алара Кариса все-таки избрали - он набрал 72 голоса, что больше необходимых 68 голосов.

Карис вступит в должность 11 октября 2021 года.

Кто такой Алар Карис

Новый президент Эстонии является ученым-биологом, был государственным служащим. В 2007-2012 годах ректор Тартуского университета, в 2013-2018 - генеральный ревизор Эстонии, с 2018 года возглавляет Национальный музей.

В августе 2021 к нему с предложением выдвинуться на пост президента обратился спикер парламента Юри Ратас. Карис принял предложение, а затем его кандидатуру поддержала правящая коалиция.

Отметим, накануне эстонский парламент не смог избрать нового президента в первом туре.

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ЭстонияПрезидент